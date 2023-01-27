Российская фигуристка Ксения Гущина ответила, мотивируют ли её выступления на одних турнирах с известными фигуристками.
«Моя мотивация в том, что я хочу себя показывать. Мне не особо важно, кто выступает со мной. Мне больше хочется показывать себя, свои программы с хорошей стороны. Приятно, что я выступаю на одних соревнованиях со спортсменками высокого уровня, но я стараюсь об этом не думать», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
На недавнем Кубке Первого канала 16-летняя Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Ксения Гущина выступала на командном турнире в составе команды олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой. Победителями турнира стала команда Алины Загитовой.
Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».
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