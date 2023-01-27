«Рома — боец». В окружении Костомарова рассказали о состоянии здоровья фигуриста

Появилась новая актуальная информация о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который уже более двух недель находится в больнице с тяжёлой пневмонией.
«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома –
боец», — приводит слова своего источника «РБК Спорт».
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку». 24 января появилась информация о том, что Роман пришёл в себя.
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.
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