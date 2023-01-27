«Валиева больше жертва, чем преступник». Зеппельт — о допинговом скандале с фигуристкой

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, высказался об оправдательном приговоре, который вынес фигуристке Камиле Валиевой дисциплинарный комитет РУСАДА.

Валиеву не дисквалифицировали, а отобрали только золото чемпионата России – 2022, во время которого и была взята положительная допинг-проба. Однако дело передано в CAS, который и решит судьбу медалей олимпийского командного турнира.

«Дело Валиевой является доказательством того, что российский спорт по-прежнему находится под контролем государства. Валиева — народная героиня в России, и люди считают, что она жертва Запада — это всё пропаганда, конечно. Дело в том, что у девочки положительный результат и нет даже прозрачного объяснения, почему был вынесен этот оправдательный приговор.

Будут ли найдены настоящие виновники дела Валиевой? Говорят, что были и другие причины, кроме личного проступка со стороны Валиевой, и я даже в это верю. Могу себе представить, что Валиева здесь больше жертва, чем преступник. Можно уже задаться вопросом, был ли это подростковый допинг. Вы знаете, какими бывают тренировки у тренеров, я говорю о тренере Валиевой Этери Тутберидзе, посмотрите, как другие фигуристки из России отзывались о ней после окончания карьеры, когда им уже не нужно было бояться. Сложив всё вместе, складывается впечатление, что это режим террора, от которого страдают многие молодые спортсменки.

Тем не менее у Валиевой положительный результат, и формально она несёт за это ответственность. Любопытно, удастся ли кого-то ещё в России вытащить из шляпы и привлечь к ответу.

Всё это попахивает манипуляциями и не идёт на пользу спорту и репутации российского спорта в мире. Хотя я не уверен, что российским чиновникам на это наплевать. Валиева мне кажется здесь марионеткой, за ниточки дёргают совсем другие люди. Даже далеко за пределами России возникает вопрос о том, какую роль молодые спортсмены играют в структуре, часто сталкиваясь с властными интересами третьих сторон», — приводит слова Зеппельта Sportschau.