Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Её имя убрали из списка участников соревнований, причина на данный момент неизвестна.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Ксения Гущина, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин и другие.

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).