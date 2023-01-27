Трусова или Малинин? А может, ученица Тутберидзе? Выбираем достижение года!

ISU оставил претендентов на эту номинацию в секрете, а мы предлагаем целых семь крутых вариантов на выбор!

Уже на следующей неделе состоится церемония вручения премии ISU Skating Awards – мы узнаем победителей во всех номинациях в воскресенье, 5 февраля. Представителей России на премии практически нет – в номинации попали Анна Щербакова («Самый ценный фигурист») и дизайнер Светлана Колобова («Лучший костюм»).

В номинации «Выдающееся достижение» не озвучивали претендентов на статуэтку – победитель или победительница станут известны уже во время самой церемонии. «Чемпионат» же предлагает выбор сразу из семи крутых событий, которые определенно остались в истории фигурного катания.



Чей прорыв оказался наиболее ярким в прошедшие два сезона? Кто сказал самое громкое слово на льду? Выбор за вами!

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Рейтинг: достижение года в фигурном катании Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 1 место Александра Трусова — пять четверных прыжков в одной программе у женщин на Олимпиаде Пятиквадку Саша собирала дважды в карьере – на открытых прокатах сборной России в Челябинске, а также на Олимпийских играх в Пекине. В соревновательном формате у фигуристки долго не получалось выкатать этот контент. А в самый нужный момент всё сошлось: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, а также два четверных лутца во второй половине программы – с помарками, но без падений.



Вряд ли в ближайшее время кто-либо из одиночниц сможет хотя бы приблизиться к этому результату – другие фигуристки заходили максимум на три четверных в одной программе. Фото: EPA/ТАСС 2 место Илья Малинин — первый в истории четверной аксель Молодой американский фигурист одним прыжком навеки вписал себя в историю спорта. Многие считали, что исполнить этот прыжок невозможно, Юдзуру Ханю бился о четверной аксель и так и не смог добиться чистого исполнения на соревнованиях. А Илья Малинин — смог. Сначала поразил всех прыжком на тренировке, затем сделал его с первой же попытки на соревнованиях, а теперь приземляет кваксель на постоянной основе. Этот прыжок удался в том числе и в произвольной программе финала Гран-при в Турине, где Малинин завоевал бронзовую медаль. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 3 место Камила Валиева — мировые рекорды в женском одиночном катании во всех видах программы По ходу олимпийского сезона все рекорды по баллам в женском одиночном катании присвоила Камила Валиева. На этапе Гран-при в Сочи она побила рекорд по баллам за короткую программу (87,42), а затем улучшила его на чемпионате Европы (90,45).



В произвольной программе Валиева владела мировым рекордом с самого первого выступления по взрослым: 174,31 балла она получила на Finlandia Trophy, 180,89 балла на этапе Гран-при в Канаде и 185,29 – на этапе Гран-при в России. Такой же рост Камила показывала и по сумме баллов: 249,24 — в Финляндии, 265,09 – в Канаде, 272,71 – в России. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 4 место Никита Кацалапов — первый двукратный олимпийский чемпион в командном турнире Командный турнир на Олимпиаде проходил всего в третий раз, и за это время лишь один фигурист сумел выиграть его дважды. В Сочи Никите Кацалапову было 22 года, тогда он катался в паре с Еленой Ильиных, и фигуристы выходили на произвольный танец уже в статусе олимпийских чемпионов.



В Пекине Никита Кацалапов был капитаном команды и самым возрастным её участником (30 лет). Вместе с Викторией Синициной он откатал оба танца и внёс весомый вклад в общую победу. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 5 место Аделия Петросян — первый в истории четверной риттбергер у женщин Ученица Этери Тутберидзе совершила прорыв в женском одиночном – кажется, четверной риттбергер и для мужчин очень сложный прыжок, а Аделии удалось исполнить его первой среди женщин. Это произошло на этапе Кубка России в Перми, на который Аделия приехала даже без тренеров, только в сопровождении папы. На чемпионате России спустя месяц Петросян сделала уже два четверных риттбергера в одной программе.



Но для того, чтобы войти в историю мирового фигурного катания, Аделии необходимо повторить свой успех на международном старте. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 6 место Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — переписывание всех мировых танцевальных рекордов на ЧМ-2022 Пападакис/Сизерон за время своей карьеры стали явлением в танцах на льду, законодателями мод и, конечно, обладателями рекордных баллов.



На домашнем чемпионате мира в Монпелье фигуристы вновь переписали историю и обновили все три мировых рекорда – и в ритм-танце (92,73), и в произвольном танце (137,09), и, конечно, по сумме баллов (229.82).



На данный момент ЧМ-2022 стал последним соревнованием для Габриэлы и Гийома. Сможет ли кто-то в ближайшее время подобраться к этим баллам? Очень маловероятно. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 7 место Вэньцзин Суй/Хань Цун — два из трёх мировых рекордов в личном турнире на Олимпиаде-2022 На Олимпийских играх фигуристы из Китая смогли собраться и выдать едва ли не лучшие выступления в карьере – в короткой программе они побили мировой рекорд (84,41), а также превзошли достижение по сумме баллов (239,88). И это при том, что до этого мировые рекорды только что были побиты их прямыми соперниками – Анастасия Мишина и Александр Галлямов на чемпионате Европы показали наилучший результат и в короткой программе, и в произвольной, и по сумме.



В итоге на играх в Пекине устоял только один рекорд российских спортсменов, а в короткой программе, например, Вэньцзин Суй/Хань Цун ушли вперёд более чем на два балла.

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