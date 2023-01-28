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Малинин захватил лидерство на чемпионате США по итогам короткой программы, Браун идёт 2-м

Малинин захватил лидерство на чемпионате США по итогам короткой программы, Браун идёт 2-м
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18-летний американский фигурист Илья Малинин, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, захватил лидерство на чемпионате США по итогам короткой программы. Соревнования проходят в Сан-Хосе. Малинин чисто исполнил два квада – четверной тулуп и четверной лутц в связке с тройным тулупом.

Фигурное катание. Чемпионат США – 2023. Сан-Хосе (Калифорния). Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин – 110,36 балла.
2. Джейсон Браун – 100,25.
3. Томоки Хиваташи – 85,43.
4. Лиам Капейкис – 82,27.
5. Эндрю Торгашев – 78,78.
6. Максим Наумов – 77,71.
7. Джимми Ма – 73,88.
8. Гоку Эндо – 73,45.
9. Самуэль Миндра – 71,36.
10. Ярослав Паниот – 70,87.

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