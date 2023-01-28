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ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
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Состояние госпитализированного Романа Костомарова продолжает улучшаться

Состояние госпитализированного Романа Костомарова продолжает улучшаться
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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, продолжает улучшаться, сообщает РЕН ТВ. У фигуриста спала высокая температура, после чего стало приходить в норму сердцебиение.

Роман уже общается с родными. Но при этом медики постоянно следят за состоянием спортсмена, внимательно отслеживают все самые важные показатели, делают массаж.

Костомаров в течение двух недель был подключён к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. В начале текущей недели фигурист был отключён от ЭКМО и начал постепенно приходить в себя, но сразу были обнаружены некоторые проблемы с сердцем. Сейчас всё постепенно нормализуется.

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