Анастасия Губанова: счастлива, что смогла преодолеть себя

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, завоевавшая золото чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступая за Грузию, оценила свой прокат.

Губанова выиграла как короткую, так и произвольную программу, однако в решающий день ученица Евгения Рукавицына допустила серьёзную ошибку при исполнении тройного флипа.

«Я ещё не осознала этого, я в шоке. Но работа окупается. Я так волновалась перед прокатом, психологически это было очень тяжело. В конце выступления было много эмоций. В первую очередь я была счастлива, что смогла преодолеть себя. Не думала о том, выиграла я или нет.

Не сказала бы, что хорошо показала свою программу, больше была сосредоточена на элементах. Прокат не был идеальным и полностью чистым», — приводит слова Губановой пресс-служба ISU.