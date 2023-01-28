Экс-россиянка борется за титул чемпионки Европы. Смотрим произвольную программу! LIVE

Предпоследний комплект наград на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо разыграют женщины. Сборную России не допустили до турнира, но после короткой программы всё равно лидирует фигуристка, имеющая отношение к нашей стране.

Представляющая Грузию Анастасия Губанова набрала 69,81 балла. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс (67,85) и швейцарку Кимми Репонд (63,83). Также на медали претендуют бывшие россиянки Екатерина Куракова и Ольга Микутина.

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