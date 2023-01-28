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ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
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19:30 Мск
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Фигурное катание, чемпионат Европы 28 января: произвольная, женщины, экс-россиянка Губанова — трансляция, лайв, онлайн

Экс-россиянка борется за титул чемпионки Европы. Смотрим произвольную программу! LIVE
Дарья Кирюхина
Анастасия Губанова
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Анастасия Губанова лидирует после короткой программы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Предпоследний комплект наград на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо разыграют женщины. Сборную России не допустили до турнира, но после короткой программы всё равно лидирует фигуристка, имеющая отношение к нашей стране.

Представляющая Грузию Анастасия Губанова набрала 69,81 балла. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс (67,85) и швейцарку Кимми Репонд (63,83). Также на медали претендуют бывшие россиянки Екатерина Куракова и Ольга Микутина.

Следите за развязкой турнира вместе с «Чемпионатом»!

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