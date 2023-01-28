Дмитрий Козловский: пусть лучше такие прокаты случатся здесь, чем на крупных турнирах

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, оценил прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

«Прокат действительно не очень, но всякое бывает, рано или поздно всё равно такие прокаты случаются. Пусть лучше уж они случатся здесь, чем на более крупных турнирах. Мы катались ровно, спокойно, да, были проблемы с элементами, но по физическому состоянию, по катанию мне понравилось, как мы исполнили короткую программу.



Не было ли усталости после Кубка Первого канала? Усталость, конечно, была, и физическая, и эмоциональная, но чувствовали мы себя прилично, хорошо. Полные трибуны – всегда плюс.



Завтра планируем прыгать секвенцию, этот каскад будем делать до конца сезона. Лучше тренироваться или соревноваться? Свои плюсы есть и в соревнованиях, и в тренировках.



Следим ли за ЧЕ? Не смотрели. Поймите, я увидел картинку про последние чемпионаты Европы: мы выиграли ЧЕ с результатом под 230, наши коллеги (Мишина/Галлямов) – под 240. А сейчас не вышли за 200.



Как отнеслись к предложениям МОК? Мы ждём какой-то конкретной информации. Хочется получить не просто абстрактные разговоры, хотим получить готовое решение, надеемся, что в пользу наших очень талантливых спортсменов», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.