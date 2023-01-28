Кагановская и Ангелопол оценили прокат ритм-танца на чемпионате Санкт-Петербурга

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол оценили свой прокат на чемпионате Санкт-Петербурга. Московский танцевальный дуэт, пропустивший чемпионат России, выступал вне конкурса и получил за ритм-танец 80,19 балла.
Ангелопол: Ощущения от проката? Рабочий.
Кагановская: Баллами довольны, прокатом – не очень. Всегда есть куда улучшаться. Из-за пропущенного чемпионата России у нас был немного сбит соревновательный план, чтобы оставаться в форме к главному старту – финалу Гран-при, чтобы быть готовыми к нему, иначе будет очень большой перерыв между стартами.
Очень понравилась поддержка трибун. То, что осталось так много зрителей – очень приятно. Это очень помогает.
Что бросили болельщики на лёд? Ну как болельщики, это мой брат (смеётся). Он с этой подушкой ходил-ходил, не мог отдать, я решила, что лучше на лёд пусть кидает, мне её некуда деть. Подушка с персонажем из аниме, которое я люблю и он любит. С намеком, что выспаться? Наверное (смеётся).
Смотрели ли чемпионат Европы? Целиком лично я не смотрела, смотрела только топ танцевальных пар – чтобы что-то для себя взять, посмотреть, как катаются взрослые мастера своего дела. Из танцевальных пар первая тройка очень нравится.
Ангелопол: Уступает ли литовская пара финнам? Будет правильнее, если это решат судьи.
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