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ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
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19:30 Мск
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«Золотой» прокат фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Видео

«Золотой» прокат фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Видео
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Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся под руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, завоевала золото чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступая за Грузию.

Губанова выиграла как короткую, так и произвольную программу, в которой допустила серьёзную ошибку только при исполнении тройного флипа. Для Анастасии это первая медаль чемпионата Европы, в прошлом году она была только седьмой.

Губанова принесла Грузии первое в истории золото континентального первенства, ранее грузинские фигуристы трижды выигрывали бронзу.

Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

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