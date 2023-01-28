«Золотой» прокат фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Видео
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Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся под руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, завоевала золото чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступая за Грузию.
Губанова выиграла как короткую, так и произвольную программу, в которой допустила серьёзную ошибку только при исполнении тройного флипа. Для Анастасии это первая медаль чемпионата Европы, в прошлом году она была только седьмой.
Губанова принесла Грузии первое в истории золото континентального первенства, ранее грузинские фигуристы трижды выигрывали бронзу.
Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.
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