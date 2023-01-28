«Золотой» прокат фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Видео

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся под руководством Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге, завоевала золото чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступая за Грузию.

Губанова выиграла как короткую, так и произвольную программу, в которой допустила серьёзную ошибку только при исполнении тройного флипа. Для Анастасии это первая медаль чемпионата Европы, в прошлом году она была только седьмой.

Губанова принесла Грузии первое в истории золото континентального первенства, ранее грузинские фигуристы трижды выигрывали бронзу.

Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.