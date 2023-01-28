Луна Хендрикс принесла Бельгии первую в истории медаль ЧЕ в женском одиночном катании
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Фигуристка Луна Хендрикс, завоевавшая серебро чемпионата Европы – 2023 в Эспоо (Финляндия), принесла Бельгии первую медаль первенства континента в женском одиночном катании в истории. Бельгийские фигуристы не выигрывали наград чемпионата Европы со времён Кевина ван дер Перрена, который становился бронзовым призёром в мужском одиночном катании в 2007 и 2009 годах.
Бронза Кимми Репонд — первая медаль Швейцарии на чемпионате Европы со времён победы Сары Майер в 2011 году. Ранее в 2007 и 2008 годах Майер дважды становилась серебряным призёром.
Напомним, золото Анастасии Губановой – первая европейская медаль высшей пробы для Грузии. Ранее на счету фигуристов этой страны было только три бронзы.
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