Бывший тренер Губановой — о золоте ЧЕ-2023: за Настю по-человечески рада

Елена Буянова, бывший тренер Анастасии Губановой, отреагировала на победу фигуристки на чемпионате Европы — 2023.
Губанова тренировалась под руководством Буяновой в сезоне-2018/2019, после чего перешла в группу Евгения Рукавицына. С сезона-2021/2022 Анастасия выступает за Грузию.
«Я очень рада! Потому что, можно сказать, я тоже косвенно причастна. Хочется вспомнить Элене Гедеванишвили (тренировалась у Буяновой, двукратный бронзовый призёр ЧЕ. – Прим. «Чемпионата»), которая является открывателем женского грузинского фигурного катания.
И наша Настя тоже принесла победу Грузии. Я за Настю по-человечески рада. Она к этому очень долго шла. В таких обстоятельствах тоже надо выдержать! Мои поздравления грузинскому фигурному катанию. Очень приятно», – приводит слова Буяновой Metaratings.
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