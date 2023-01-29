Бывший тренер Губановой — о золоте ЧЕ-2023: за Настю по-человечески рада

Елена Буянова, бывший тренер Анастасии Губановой, отреагировала на победу фигуристки на чемпионате Европы — 2023.

Губанова тренировалась под руководством Буяновой в сезоне-2018/2019, после чего перешла в группу Евгения Рукавицына. С сезона-2021/2022 Анастасия выступает за Грузию.

«Я очень рада! Потому что, можно сказать, я тоже косвенно причастна. Хочется вспомнить Элене Гедеванишвили (тренировалась у Буяновой, двукратный бронзовый призёр ЧЕ. – Прим. «Чемпионата»), которая является открывателем женского грузинского фигурного катания.

И наша Настя тоже принесла победу Грузии. Я за Настю по-человечески рада. Она к этому очень долго шла. В таких обстоятельствах тоже надо выдержать! Мои поздравления грузинскому фигурному катанию. Очень приятно», – приводит слова Буяновой Metaratings.