Премьер-министр Эстонии выступила против возвращения российских спортсменов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Каждое спортивное соревнование с участием российских спортсменов и каждая победа используются Россией в пропагандистских целях.

Это доказательство того, что разговоры о бойкоте России на самом деле являются лишь иллюзией, созданной некоторыми русофобскими западными политиками. Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпиаде, — не только лицемерно и бесхарактерно. Это прямое издевательство над украинцами.

Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», — написала Каллас в соцсети.