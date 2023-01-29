Премьер-министр Эстонии выступила против возвращения российских спортсменов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Каждое спортивное соревнование с участием российских спортсменов и каждая победа используются Россией в пропагандистских целях.
Это доказательство того, что разговоры о бойкоте России на самом деле являются лишь иллюзией, созданной некоторыми русофобскими западными политиками. Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпиаде, — не только лицемерно и бесхарактерно. Это прямое издевательство над украинцами.
Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», — написала Каллас в соцсети.
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