Видео показательного выступления Анастасии Губановой в образе куклы Барби

Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) прошли показательные выступления.

Завоевавшая золото чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступающая за Грузию Анастасия Губанова представила довольно необычное выступление. Губанову в образе куклы Барби на лёд вывел Маттео Риццо, и затем она ожила. Делала кукольные движения, каталась в ярко розовой юбке и топе с надписью «Barbie». В конце выступления к ней снова вышел Риццо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором показательного выступления Анастасии Губановой на Чемпионате Европы по фигурному катанию:

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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) Губанова выиграла как короткую, так и произвольную программу, в которой допустила серьёзную ошибку только при исполнении тройного флипа. Для Анастасии это первая медаль чемпионата Европы, в прошлом году она была только седьмой.