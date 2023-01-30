Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию
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18-летний американский фигурист Илья Малинин, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, стал победителем чемпионата США.
Малинин показал лучший результат в произвольной программе, набрав 177.38 балла.
Напомним, ранее Малинин выиграл короткую программу, набрав за свой прокат 110,36 балла. Малинин чисто исполнил два квада – четверной тулуп и четверной лутц в связке с тройным тулупом.
По итогам двух программ Малинин стал победителем турнира.
Фигурное катание. Чемпионат США – 2023. Сан-Хосе (Калифорния). Мужчины. Итоги турнира
- Илья Малинин – 287,74 балла.
- Джейсон Браун – 277,31
- Эндрю Торгашев – 256,56
- Максим Наумов – 249,14
- Джимми Ма – 243,09
- Лиам Капейкис – 226,85
- Ярослав Паниот – 225,99.
- Камден Пулкинен – 223,72
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