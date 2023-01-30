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Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию

Илья Малинин выиграл чемпионат США по фигурному катанию
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18-летний американский фигурист Илья Малинин, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, стал победителем чемпионата США.

Малинин показал лучший результат в произвольной программе, набрав 177.38 балла.

Напомним, ранее Малинин выиграл короткую программу, набрав за свой прокат 110,36 балла. Малинин чисто исполнил два квада – четверной тулуп и четверной лутц в связке с тройным тулупом.

По итогам двух программ Малинин стал победителем турнира.

Фигурное катание. Чемпионат США – 2023. Сан-Хосе (Калифорния). Мужчины. Итоги турнира

  1. Илья Малинин – 287,74 балла.
  2. Джейсон Браун – 277,31
  3. Эндрю Торгашев – 256,56
  4. Максим Наумов – 249,14
  5. Джимми Ма – 243,09
  6. Лиам Капейкис – 226,85
  7. Ярослав Паниот – 225,99.
  8. Камден Пулкинен – 223,72
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