Леонова: Губанова катается с душой — это сразу очень видно

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова высказалась о победе Анастасии Губановой на чемпионате Европы.



— Алёна, во-первых, хочу вас поздравить с тем, что ваши постановки стали победными. Можете поделиться ощущениями: каково это, когда с вашими программами побеждают?



— Конечно же, гордость присутствует. Мне очень-очень-очень приятно, что я имела к этому отношение. Единственное, я ставила не обе программы в этом сезоне, а одну – только короткую. Но по короткой программе Настя тоже была первая, и я очень рада, что всё так сложилось.



— Какие впечатления у вас от выступлений Насти Губановой? Всё ли из того, что вы задумали, ей удалось показать в программе?



«В плане образа, в плане самого катания, я думаю, что тут вопросов не должно возникать: Настя — прекрасная фигуристка. Во-первых, с ней одно удовольствие работать, потому что человек катается с душой — это сразу очень видно. Даже на тренировках это очень чувствовалось. Мне и программа очень нравится, нравится, как Настя в ней выглядит, как она воспроизводит мою постановку в жизнь — это у неё прекрасно получается, начиная с первого старта. Конечно, были некоторые опасения, но в целом с короткой она справлялась всегда.



Здесь, на чемпионате Европы, она лишилась уровней на последних вращениях, но, на мой взгляд, это мелочи. Самое главное, что есть, над чем работать, чтобы на чемпионате мира прям всё было идеально, чтобы, если переваливать за 70, то прям наверняка — она может набирать эти баллы. Я думаю, со статусом чемпионки Европы она должна набирать больше в компонентах. Мне всегда было обидно, что её немножко придерживали. Я думаю, что сейчас всё должно быть оценено по заслугам, но, естественно, для этого нужно кататься ещё лучше, чем было сейчас», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.