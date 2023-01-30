«Настя оказалась в нужное время в нужном месте». Хореограф Губановой — о фигурном Евро

Самым ярким моментом чемпионата Европы по фигурному катанию для россиян стала победа Анастасии Губановой. Пусть спортсменка и выступает за Грузию, но тренируется она в России, поэтому причастность нашей страны к этому достижению отрицать нельзя. К триумфу Настю привели наши специалисты, в их числе и Алёна Леонова, поставившая в этом сезоне фигуристке короткую программу.

В интервью «Чемпионату» вице-чемпионка мира 2012 года поделилась эмоциями от победы Губановой, а также подвела свои итоги европейского первенства.

«Губанова — прекрасная фигуристка. Человек катается с душой — это сразу очень видно»

— Алёна, во-первых, хочу вас поздравить с тем, что ваши постановки стали победными. Можете поделиться ощущениями: каково это, когда с вашими программами побеждают?

— Конечно же, гордость присутствует. Мне очень-очень-очень приятно, что я имела к этому отношение. Единственное, я ставила не обе программы в этом сезоне, а одну – только короткую. Но в короткой программе Настя тоже была первая, и я очень рада, что всё так сложилось.



— Какие впечатления у вас от выступлений Насти Губановой? Всё ли из того, что вы задумали, ей удалось показать в программе?

— В плане образа, в плане самого катания, я думаю, что тут вопросов не должно возникать: Настя — прекрасная фигуристка. Во-первых, с ней одно удовольствие работать, потому что человек катается с душой — это сразу очень видно. Даже на тренировках это очень чувствовалось. Мне и программа очень нравится, нравится, как Настя в ней выглядит, как она воспроизводит мою постановку в жизнь — это у неё прекрасно получается, начиная с первого старта. Конечно, были некоторые опасения, но в целом с короткой она справлялась всегда.

Трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

Здесь, на чемпионате Европы, она лишилась уровней на последних вращениях, но, на мой взгляд, это мелочи. Самое главное, что есть над чем работать, чтобы на чемпионате мира прям всё было идеально, чтобы если переваливать за 70, то прям наверняка — она может набирать эти баллы. Я думаю, со статусом чемпионки Европы она должна набирать больше в компонентах. Мне всегда было обидно, что её немножко придерживали. Думаю, сейчас всё должно быть оценено по заслугам, но, естественно, для этого нужно кататься ещё лучше, чем было сейчас.



— Насколько для вас стала неожиданной победа Насти Губановой? Всё-таки больше фаворитом считалась Луна Хендрикс.

— После короткой программы у меня была какая-то внутренняя уверенность, что Настя точно будет в тройке, и я понимала, что у неё есть все шансы стать первой. Не хотелось в это до конца верить, хотелось увидеть своими глазами (смеётся). К сожалению, я произвольную программу не смотрела, мне родные писали в чате, что она делает, что она прыгает — я была на работе, мне было не очень удобно смотреть. Неожиданность была скорее в том, что остальные не очень откатались.

Например, возьмём ту же Луну Хендрикс, которая может кататься здорово, но у неё этот сезон немножко скомканный получается, на мой взгляд. По тому, что я видела, мне кажется, она свой максимум не показала. Но посмотрим, впереди чемпионат мира, все по-разному приходят в форму. Может быть, её пик выпадет как раз на чемпионат мира. Но, конечно, она была главной конкуренткой Насти – это 100%.

— Как вы думаете, чего не хватило Луне? Помешал статус фаворита, мысли, что победа близка?

— Мне кажется, есть такая тема. У меня тоже было такое, когда я стартовала: когда ты очень хочешь, и не всегда это получается. Бывает такое. Вот тебя спрашивают, почему ты так выступила, а ты ничего не можешь ответить, кроме: «Я очень хотела». Когда ты очень-очень хочешь, но бывает, что всё складывается не в твою пользу, к сожалению.



— После победы Насти среди болельщиков началась дискуссия насчёт того, стоило ли отпускать её в Грузию. Получается, наша фигуристка приносит медаль чужой стране. Как вы относитесь к таким ситуациям?

— Я очень рада, что Настя оказалась в нужное время в нужном месте. Думаю, что всё абсолютно правильно было сделано. Кто же мог подумать, что так будет и что наши фигуристы будут вынуждены пропускать этот сезон, сидеть без международных стартов. Так сложилось, кому-то это принесло пользу. Тут, я считаю, за Настю можно только порадоваться.

Анастасия Губанова Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

«Произвольная мужчин на чемпионате Санкт-Петербурга была в разы интереснее, чем на чемпионате Европы»

— В мужском одиночном катании победил француз Адам Сяо Хим Фа. Как вам новый чемпион Европы?

— Я следила за ним ещё с прошлого сезона – очень классный парень! Мне очень нравятся его постановки, он очень самобытный, неординарный. У него достаточно интересные программы, не похожие на все остальные. Ну и, конечно, прыжковый контент. Да, иногда не всё гладко, но видно по нему, что он может многое. Серьёзный конкурент, наверное, пока что на уровне чемпионата Европы. Мировой уровень сейчас очень высокий, там будет посложнее.



— Можно сказать, что мужской турнир особо не потерял в зрелищности из-за отсутствия наших?

— Да нет, почему? Даже сравнивали баллы у мужчин: Марк Кондратюк намного больше набрал в прошлом году, чем Адам. Я думаю, что всё равно была бы хорошая конкуренция, было бы интересно.

— Как вы думаете, кто из наших мог бы побороться с Адамом?

— На самом деле, кто угодно. Я смотрела Кубок Первого канала – все в принципе показывают одинаковый набор прыжков: два четверных в короткой и два-три в произвольной. Тут у кого нервы крепче, тот бы и поборолся (улыбается). Да и Миша Коляда, который, к сожалению, сейчас пропускает часть сезона, мог бы стать чемпионом Европы. Любой наш фигурист мог бы выиграть.



— В парном катании победители впервые за 14 лет не набрали даже 200 баллов. Можно сказать, что на уровне Европы в отсутствие наших фигуристов парное катание умирает?

— Если говорить про парное катание, да, здесь, наверное, можно так сказать. Всё-таки наши пары всегда впереди всех, не только на уровне чемпионата Европы. Тут прям ситуация совсем плачевная, слабый состав получился. Баллы говорят сами за себя. Я бы сказала, что такого интереса к парному катанию уже нет, какой был год назад.

Сара Конти и Никколо Мачи — победители ЧЕ в парном катании Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

— В целом вам интересно было смотреть этот чемпионат Европы?

— Если честно, я смотрела только последнюю разминку мужчин и короткую программу Насти – вот так получилось.

— Это из-за того, что у вас была занятость, или просто неинтересно?

— Да, конечно, из-за занятости. На мужчин я попала, потому что это был вечер. Развязка в последней разминке была реально интересная. Швейцарец оказался в тройке – это всё-таки нонсенс. Но он, конечно, заслужил, красавчик (улыбается). Девушек я бы тоже посмотрела, если бы они были попозже.



— Параллельно с чемпионатом Европы проходил чемпионат Санкт-Петербурга. Многие считают, что он получился даже зрелищнее континентального первенства. Вы разделяете эту точку зрения?

— Да, мне сегодня удалось чуть-чуть посмотреть последнюю разминку произвольной мужчин на чемпионате Санкт-Петербурга, и я могу сказать, что это в разы интереснее было, чем на чемпионате Европы. Здорово, что пришёл народ – атмосфера была классная. И, в принципе, неплохо все катались. Ну, наверное, это ещё потому, что свои. Всё равно своих ты любишь больше, чем чужих (улыбается).

— Один из обсуждаемых вопросов: стоит ли считать медали, которые были разыграны на чемпионате Европы, полноценными? Или всё-таки нужно делать ремарку, что это в отсутствие русских спортсменов?

— Мне кажется, что можно считать полноценными – всё-таки так сложилась ситуация. Соревнования никуда не делись, все они есть, поэтому я считаю, что всё абсолютно заслуженно. Не стоит сейчас подсчитывать, что этот был бы там, а этот там. Всё сложилось на данный момент так.



— То есть медаль есть медаль?

— Конечно, и у тебя её никто не заберёт.