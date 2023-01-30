Леонова считает, что не стоит обесценивать медали ЧЕ, завоёванные в отсутствие россиян

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова высказалась об отношении к результатам международных соревнований в условиях отстранения российских фигуристов.
— Один из обсуждаемых вопросов: стоит ли считать медали, которые были разыграны на чемпионате Европы, полноценными? Или всё-таки нужно делать ремарку, что это в отсутствие русских спортсменов?
— Мне кажется, что можно считать полноценными – всё-таки так сложилась ситуация. Соревнования никуда не делись, все они есть, поэтому, я считаю, что всё абсолютно заслуженно. Не стоит сейчас подсчитывать, что этот был бы там, а этот там. Всё сложилось на данный момент так. Конечно, медаль есть медаль, и у тебя её никто не заберёт, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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