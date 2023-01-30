Анастасия Губанова — о титуле чемпионки Европы: верьте в себя и идите к своей цели

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова поблагодарила всех, кто причастен к её победе на чемпионате Европы – 2023 в Эспоо.
Губанова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, принесла Грузии первое в истории европейское золото в фигурном катании.
«Путь к этой медали был очень сложным и тернистым. Мне не передать словами, насколько я счастлива. В этот исторический день для меня и для всей Грузии хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Мамочка, это твоя заслуга.
Огромное спасибо Федерации Грузии и Мариам Гиоргобиани за всё, что вы делаете для меня и для грузинского фигурного катания. Большое спасибо всем болельщикам и фанатам фигурного катания в Грузии, я до глубины души тронута вашей поддержкой.
Кататься в Финляндии одно сплошное удовольствие, спасибо публике за такую тёплую атмосферу на льду, это по-настоящему праздник.
Огромное спасибо команде Рукавицына. Евгений Владимирович, спасибо вам за веру в меня, поддержку и за нужные слова в трудную минуту. А также спасибо всем тренерам, которые были рядом со мной на пути к этой победе.
Верьте в себя и идите к своей цели. Мечты сбываются», — написала Губанова в соцсетях.
Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.
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