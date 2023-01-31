Фигуристка Камила Валиева исполнила мечту болельщицы

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева покаталась на ГУМ-катке с болельщицей по имени Полина, которая стала победительницей розыгрыша на жеребьёвке чемпионата России по прыжкам. Тогда участники соревнований вытаскивали ряд и место зрителя, который получит их приз.



Ещё в Санкт-Петербурге Полина получила сумку с милыми сувенирами от Камилы, а теперь и главный приз — возможность покататься с чемпионкой на самом главном катке страны. Видео снял фан-клуб Валиевой.

«Самая долгожданная встреча с Камилой Валиевой. Спасибо за проведённое время! Безумно добрый и открытый человечек. Я очень рада, что мне выпал такой шанс, воспоминания на всю жизнь. Будем ждать и болеть за Камилу в Петербурге», — написала Полина в соцсетях.