Фигуристка Камила Валиева исполнила мечту болельщицы

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева покаталась на ГУМ-катке с болельщицей по имени Полина, которая стала победительницей розыгрыша на жеребьёвке чемпионата России по прыжкам. Тогда участники соревнований вытаскивали ряд и место зрителя, который получит их приз.
Ещё в Санкт-Петербурге Полина получила сумку с милыми сувенирами от Камилы, а теперь и главный приз — возможность покататься с чемпионкой на самом главном катке страны. Видео снял фан-клуб Валиевой.
«Самая долгожданная встреча с Камилой Валиевой. Спасибо за проведённое время! Безумно добрый и открытый человечек. Я очень рада, что мне выпал такой шанс, воспоминания на всю жизнь. Будем ждать и болеть за Камилу в Петербурге», — написала Полина в соцсетях.
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