Анжелика Крылова поставит программы для Анастасии Мишиной и Александра Гяллямова

Серебряный призер Игр-1998 по фигурному катанию Анжелика Крылова приступила к постановке программ для пары Анастасия Мишина/Александр Гяллямов.

«Я только приступила к работе с ребятами, сегодня первый день. Пока еще не определились, какие именно программы буду ставить, нужно немного времени», — приводит слова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что в их тренерский штаб вошёл двукратный чемпион Европы, двукратный призёр чемпионатов мира Александр Смирнов, выступавший в паре с Юко Кавагути.



Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются олимпийскими чемпионами в команде и бронзовыми призёрами в паре, а также чемпионами мира (2021) и Европы (2022).