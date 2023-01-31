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Алексей Горшков сообщил, что партнёршу для Дарио Чиризано ищут в Европе

Алексей Горшков сообщил, что партнёршу для Дарио Чиризано ищут в Европе
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков сообщил, что пару для итальянца Дарио Чиризано ищут в Европе, а также объяснил, почему его группа проводит сбор в ОАЭ.

«Выбор места для сборов обусловлен возможностью качественной подготовки наших дуэтов к ближайшим соревнованиям, прежде всего, к Финалу Гран-при в Санкт-Петербурге. Кроме того, сейчас ищем партнёршу для Дарика Чиризано, который ранее катался с Ириной Хаврониной. В России вариантов не видно, и на смотрины приезжают фигуристки из европейских стран. С учётом нынешней логистики гораздо проще прилетать в Дубай, чем в Москву», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Дарио Чиризано выступал вместе с Ириной Хаврониной, но пара разошлась по инициативе девушки. Позже Хавронина встала в пару с Девидом Нарижным.

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