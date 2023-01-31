Попова сообщила, что Косторная со дня на день начнёт тренировки в парном катании

Хореограф и тренер Бетина Попова сообщила, что фигуристка Алёна Косторная в ближайшее время вернётся из отпуска и приступит к тренировкам.
Ранее стало известно, что чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Косторная после выступления в ледовых шоу в дуэте с Георгием Куницей решила перейти в парное катание. Косторная и Куница готовились к шоу в группе Сергея Рослякова, с которым сотрудничает Попова. В то же время тренер Елена Буянова сообщила, что больше не работает с Косторной, которая весной 2022 года перешла к ней из группы Этери Тутберидзе.
«Ждём Алёну со дня на день, чтобы начать тренировочный процесс. У нас всё хорошо. Все тренировки проходят по плану», — приводит слова Поповой «Матч ТВ».
Федерация фигурного катания России официального уведомления о переходе Косторной в парное катание не получала.
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