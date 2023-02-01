Фигуристка Панфилова: мы не деградируем, но уходим от парного катания

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, высказались об изменениях, происходящих в парном катании в последние годы.
Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов считались едва ли не самой перспективной парой России, но, пропустив два года из-за травм, вынуждены были завершить карьеру.
«Недавно мы смотрели с Полиной прокаты пары Гордеева/Гриньков, и, не поверите, они мне понравились больше, чем то, что происходит сейчас. Я не говорю про первые три-четыре места на чемпионате России, потому что это, конечно, шикарно. Но у остальных пар катаются два одиночника. Куда парное катание движется, мне сказать сложно. Будет зависеть от того, какой подход выберут тренеры и спортсмены», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Мы не деградируем, но уходим от парного катания: от красоты линий, от параллельности, когда два человека катаются как один», — добавила Панфилова.
Полностью интервью с Аполлинарией Панфиловой и Дмитрием Рыловым можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 2 февраля, с 8:00 мск.
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