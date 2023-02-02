Фигуристы Панфилова и Рылов рассказали, как решились завершить карьеру

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, как решились завершить карьеру.



Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов считались одной из самых перспективных пар России, но, едва перейдя во взрослые соревнования, пропустили два года из-за травм.

Дима: Основная причина была в том, что у нас были завязаны руки — не будем говорить как. Решение о финише нашей карьеры мы приняли, наверное, ещё летом.



Полина: Да, в конце августа. Решение принималось очень долго.



Дима: У нас как снежный ком всё катилось.



Полина: Было много факторов, которые накладывались друг на друга, и уже исходя из них, мы приняли решение.



Что чувствуется внутри, когда ставится точка в важном этапе в жизни? Не знаю, как у Димы, у меня всё прошло спокойно. Мы не выступали два года, поэтому сильных эмоций у меня это не вызвало.



Дима: У меня так же, всё-таки два года без нормальных тренировок. Мы уже как-то привыкли, адаптировались к жизни без спорта. Тяжело это было, может быть, в первый год нашего отсутствия. После уже всё прошло.



Полина: Пост о завершении карьеры писался для болельщиков. Очень много людей спрашивали, как у нас дела, а мы по сути ничего ответить не могли. Когда момент настал, этот пост был выложен.



Дима: Больше мы чувствовали облегчение, что теперь это можно не скрывать, как в последние месяцы. Грусти не было, мы уже через это прошли.



Почему скрывали какое-то время? Это были вопросы, связанные с федерацией, с какими-то документами. Мы не можем это разглашать, но это и не интересно.

Полностью интервью с Аполлинарией Панфиловой и Дмитрием Рыловым можно прочитать на «Чемпионате» сегодня, 2 февраля, с 8:00 мск.