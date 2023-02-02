Гуменник рассказал, что в будущем планирует вернуться в спорт со стороны программирования

Серебряный призёр чемпионата России — 2023, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник, который учится в Университете ИТМО на специальности «Информатика и вычислительная техника», рассказал, с чем планирует связать своё будущее после окончания спортивной карьеры.

«Связываю ли своё послеспортивное будущее с фигурным катанием? Если повезёт, то, наверное, да. Но не в качестве тренера.

Техническим специалистом? Ну, вот пока не знаю. У меня есть преимущество: я уже 16 лет занимаюсь фигурным катанием и довольно хорошо во всём разбираюсь. И в этой сфере деятельности, мне кажется, мог бы что-то хорошее сделать. Можно подойти к будущей профессии со стороны программирования. Технику вывести оптимальную с помощью каких-то модельных характеристик того или иного спортсмена, видеоанализ сделать», — приводит слова Гуменника RT.