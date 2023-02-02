Фигурист Макар Игнатов объяснил, почему не удивился четверному акселю Ильи Малинина

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов рассказал, смотрит ли международные соревнования, от участия в которых отстранены российские фигуристы.

«Не отказываюсь ли от просмотра международных соревнований? Конечно, нет. Можно ведь многое почерпнуть, и вообще во все годы было так, что иногда смотришь, а там даже в первой разминке какая-то фишечка прикольная в дорожке или что-то другое интересное. Всё равно, мне кажется, это полезно смотреть и полезно знать, что происходит в мире.

Удивил ли четверной аксель Ильи Малинина? Это был наиболее возможный прыжок из тех, где больше четырёх оборотов, поэтому я не прям удивился. Илья — тоненький, круткий, он прям классно на оси держится и вкручивается в прыжок. Поэтому моей реакцией было не удивление, а что-то вроде: «Блин, классно, уважуха».

Возможны ли пятерные? Я думаю, в какой-то момент мы их увидим, да. Всё же прогрессирует. Не так давно никто не мог подумать о четверных лутцах, флипах, риттбергерах в таком количестве. С течением времени люди идут дальше и пробуют. Почему нет?

Будет ли исполнен чистый пятерной в ближайшие десять лет? Близкие попытки точно будут», — приводит слова Игнатова Sport24.