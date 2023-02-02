Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Макар Игнатов рассказал, чем планирует заняться после окончания спортивной карьеры

Макар Игнатов рассказал, чем планирует заняться после окончания спортивной карьеры
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов рассказал, чем планирует заняться после окончания спортивной карьеры.

«Близко ли мне тренерство? Близко, я иногда подкатываю каких-то ребяток. Но тут важно понять один момент — в тренерском деле карьера идёт от младших к старшим. То есть начинать ты будешь в любом случае с малышей, а потом уже выводить детей постарше. А я маленьких детей боюсь, ха-ха! Они такие маленькие, хрупкие.

Мне комфортнее работать, когда детишки уже постарше, можно поковыряться в каких-то технических вещах, что-то понастраивать. Но в целом, я думаю, мне интересно было бы тренировать. Я бы попробовал.

Не тренировал ли Диму Алиева? Чтобы прям работать — нет. Но кому-то из ребят наших подсказываю, тот же Миша Полянский, ещё кто-то. Если что-то вижу и могу помочь как-то, я всегда стараюсь подсказать, помочь. А с Димой мы иногда можем какие-то технические аспекты обсудить», — приводит слова Игнатова Sport24.

Лучший фигурист России 2022 года — кто он? Рейтинг Лучший фигурист России 2022 года — кто он? Рейтинг
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023