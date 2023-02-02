Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов рассказал, чем планирует заняться после окончания спортивной карьеры.

«Близко ли мне тренерство? Близко, я иногда подкатываю каких-то ребяток. Но тут важно понять один момент — в тренерском деле карьера идёт от младших к старшим. То есть начинать ты будешь в любом случае с малышей, а потом уже выводить детей постарше. А я маленьких детей боюсь, ха-ха! Они такие маленькие, хрупкие.

Мне комфортнее работать, когда детишки уже постарше, можно поковыряться в каких-то технических вещах, что-то понастраивать. Но в целом, я думаю, мне интересно было бы тренировать. Я бы попробовал.

Не тренировал ли Диму Алиева? Чтобы прям работать — нет. Но кому-то из ребят наших подсказываю, тот же Миша Полянский, ещё кто-то. Если что-то вижу и могу помочь как-то, я всегда стараюсь подсказать, помочь. А с Димой мы иногда можем какие-то технические аспекты обсудить», — приводит слова Игнатова Sport24.