Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева приняла участие в съёмках кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой

Камила Валиева приняла участие в съёмках кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой
Комментарии

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в съёмках кулинарного шоу «Дерзкая готовка» для YouTube-канала Ляйсан Утяшевой. Спортсменки готовили красную рыбу и оригинальный салат с креветками.

«Вот бы всегда съёмки проходили так душевно. Все уже догадались, в каком шоу я приняла участие?

Спасибо, дорогая Ляйсан, за все сказанные слова и приглашение на съёмки! С нетерпением жду выпуск!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Допинг-проба Валиевой, сданная на чемпионате России – 2022, оказалась положительной. Дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результат фигуристки на этих соревнованиях, но оставил в силе все остальные её достижения, показанные в сезоне-2021/2022. Однако ранее ВАДА передало дело Валиевой в CAS.

Если бы номинировали не только Щербакову? Выбираем самого ценного фигуриста Если бы номинировали не только Щербакову? Выбираем самого ценного фигуриста
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023