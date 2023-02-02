Камила Валиева приняла участие в съёмках кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в съёмках кулинарного шоу «Дерзкая готовка» для YouTube-канала Ляйсан Утяшевой. Спортсменки готовили красную рыбу и оригинальный салат с креветками.

«Вот бы всегда съёмки проходили так душевно. Все уже догадались, в каком шоу я приняла участие?



Спасибо, дорогая Ляйсан, за все сказанные слова и приглашение на съёмки! С нетерпением жду выпуск!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Допинг-проба Валиевой, сданная на чемпионате России – 2022, оказалась положительной. Дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результат фигуристки на этих соревнованиях, но оставил в силе все остальные её достижения, показанные в сезоне-2021/2022. Однако ранее ВАДА передало дело Валиевой в CAS.