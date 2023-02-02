Если бы номинировали не только Щербакову? Выбираем самого ценного фигуриста

«Самый ценный фигурист» — главная номинация престижной премии ISU Skating Awards. И единственная, где Международный союз конькобежцев не забыл о фигуристах из России: Анна Щербакова вошла в число кандидатов и 5 февраля мы узнаем, смогла ли наша олимпийская чемпионка выиграть награду.

Тем не менее без международной изоляции в списке наверняка оказались бы и другие россияне. Исправляем это недоразумение и предлагаем вам выбрать самого ценного фигуриста из нашего списка. Номинация включает достижения за два последних сезона.

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Рейтинг: самый ценный фигурист Фото: РИА Новости 1 место Елизавета Туктамышева Кто может быть самой ценной фигуристкой с международной точки зрения, как не Лиза Туктамышева? ISU повысил возрастной ценз специально для продвижения осмысленного женского катания, и 26-летняя Туктамышева — настоящая икона такого стиля. В конце 2022 года Лиза в 15-й (!) раз выступила на чемпионате России и завоевала бронзовую медаль, опередив множество юных конкуренток. А на предшествующих этапах Гран-при России одержала две победы! Туктамышева точно не затерялась бы и на международных стартах. Именно такая фигуристка нужна мировому спорту. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 2 место Анна Щербакова Олимпийскую чемпионку 2022 года из России не обошёл вниманием даже ISU — разумеется, она получила место и в нашем рейтинге. В предолимпийском сезоне Аня выиграла чемпионат мира, а через год добавила в копилку главный титул. Щербакова при этом боролась с трудностями: впервые за три сезона она уступила золото на национальном чемпионате, финишировав лишь с бронзой вслед за Камилой Валиевой и Александрой Трусовой (после допингового дела Валиевой к Анне перешло серебро). На чемпионате Европы Аня также осталась за спиной Камилы, но Олимпийские игры стали часом её триумфа. Валиева переживала допинг-скандал и все его перипетии с возможным отстранением, легендарные пять четверных прыжков Саши Трусовой оказались не максимально чистыми. Щербакова выиграла с двумя квадами — но зато с безупречными. Её прокаты были настоящим произведением искусства. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 3 место Евгения Тарасова и Владимир Морозов Спортивное долголетие в спортивных парах — не редкость, но Евгения Тарасова и Владимир Морозов восхищают своей преданностью фигурному катанию. После Олимпиаде в Пхёнчхане от Жени и Вовы отказалась тренер Нина Мозер, но к следующим Играм они перешли в команду Этери Тутберидзе и доказали, что по-прежнему являются первой парой России, несмотря на прогрессирующие молодые дуэты Тамары Москвиной. Тарасова и Морозов — в какой-то мере эталон парного катания, и они не останавливаются, хотя после олимпийского сезона многие прочили им завершение карьеры. Фигуристы выходят на лёд снова и снова, противопоставляя сложности конкурентов свой опыт и скатанность. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 4 место Камила Валиева Ей принадлежат все мировые рекорды — и, выйдя в олимпийском сезоне на взрослый международный уровень, она сразу начала поражать. Валиева — это не только четверные прыжки, но ещё и стабильный тройной аксель. Валиева — это в принципе не только прыжки, но ещё и невероятная грация, гибкость и великолепное скольжение.

В первом же взрослом сезоне Валиева завоевала титул чемпионки Европы и стала олимпийской чемпионкой в командном турнире — но, к сожалению, из-за положительной пробы на чемпионате России на неё завели допинговое дело, и в одиночных соревнованиях Камила осталась без медали. На плечи юной фигуристки выпало слишком много трудностей — и она их преодолела, а в новом сезоне сохраняет достойный уровень катания. Антидопинговый комитет РУСАДА оправдал Валиеву — но впереди борьба в международных инстанциях. Фото: Andrew Milligan/Getty Images 5 место Нэйтан Чен Олимпийский чемпион — 2022 и обладатель всех трёх мировых рекордов! Только всмотритесь в цифры великолепного американца, которыми его награждали судьи: 113,97 баллов — за короткую программу, 224,92 — за произвольную, 335,30 — сумма. Прежде всего, Чен известен как уникальный квадист. На Играх в Пекине он сделал два старших четверных прыжка в короткой программе и исполнил пять в произвольной (три из них — старшие). И, в отличие от пятиквадки Трусовой, все его четверные были выполнены на плюсы. Как не восхищаться таким фигуристом? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 6 место Александра Трусова Ни в коем случае нельзя недооценивать фигуристку, которая сотворила в женском одиночном катании настоящую революцию. Женские четверные прыжки стали связывать именно с именем Трусовой — не Щербаковой и не Валиевой. Первой среди женщин Саша приземлила четверные тулуп, флип и лутц, также на соревнованиях она исполняла сальхов, а на тренировках показывала владение риттбергером. Венцом её усилий стало исполнение в произвольной программе Олимпийских игр пяти (!) квадов. Трусова ни разу не упала — но, к сожалению, не все приземления были безупречными. Александра уступила золото Анне Щербаковой, но о её достижении говорят не меньше. Фото: Xavier Laine/Getty Images 7 место Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Французский дуэт переписал все рекорды в танцах на льду, и ещё очень долго они останутся незыблемыми. Пападакис и Сизерон — это новая история ледовых танцев: баланс идеального скольжения и драматургии, гармонии образов и взаимопонимания между партнёром и партнёршей на рефлекторном уровне. Они собрали все титулы и наконец взяли долгожданное золото на Олимпиаде в Пекине. Да и пять побед на чемпионатах мира — солиднейшее достижение. Больше — только у великих советских танцоров Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Фото: Liu Lu/Getty Images 8 место Юдзуру Ханю Великий японец находится как минимум в одном ряду с великими — Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Только эти три фигуриста собрали «Большой шлем» — все титулы, которые возможно завоевать в фигурном катании. По золотым олимпийским медалям Ханю и вовсе равен только Плющенко – но у него в активе два личных золота, а у нашего Евгения – личное и командное. Со своей последней Олимпиады 2022 года Юдзуру не увёз даже бронзу, проиграв Нэйтану Чену и молодым товарищам по команде — Юме Кагияме и Сёме Уно. Но его главной целью была не победа и не медаль — а первое в истории фигурного катания исполнение четверного акселя. К сожалению, попытка Ханю завершилась падением — но в любом случае его выступление на Играх было чем-то бóльшим, чем просто борьбой за золото. Фото: Maddie Meyer/Getty Images 9 место Каори Сакамото Очень сложно ехать на главный старт четырёхлетия, заведомо зная, что останешься без медали — а для Каори Сакамото это было очевидно, учитывая форму конкуренток из России. Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова абсолютно по всем раскладам не должны были пустить её на пьедестал почёта, но Каори воспользовалась осечками Валиевой и потом позировала на награждении с бронзой, которая для неё была сродни золоту. А в конце сезона стала чемпионкой мира — пусть и без присутствия нашей сборной. Фото: Jean Catuffe/Getty Images 10 место Вэньцзин Суй и Хань Цун Всю карьеру великую китайскую пару мучили травмы. Им приходилось пропускать важные старты, но фигуристы дошли до своей главной, домашней Олимпиады — и выиграли там, переписав два мировых рекорда из трёх. Хотя за год до этого уступили на чемпионате мира россиянам — молодой паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

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