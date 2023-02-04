Никита Кацалапов рассказал о соперничестве с Викторией Синициной

В эту субботу, 4 февраля, после длительного перерыва в эфире Первого канала покажут финал проекта «Ледниковый период».



Виктория Синицина и Никита Кацалапов дебютировали в новом сезоне шоу и впервые с 2014 года катались отдельно друг от друга. Фигуристы стали одними из главных фаворитов проекта, выступая в парах с непрофессиональными участниками: актрисой Елизаветой Арзамасовой и конькобежцем Иваном Скобревым.



В комментарии «Чемпионату» Никита рассказал о своих переживаниях за Викторию и о том, каково ему было конкурировать с ней во время проекта.



«Для меня это был совершенно новый опыт, ведь уже восемь лет я катаюсь только в паре с Викой. А в этом проекте мы с ней стали своего рода конкурентами. Но как такового соперничества между нами не было: мы поддерживали друг друга, спрашивали совета и мнения относительно номеров. А иногда я ловил себя на том, что очень переживал за Вику, хоть и доверял её партнеру Ване Скобреву. Каждый раз, когда у них была какая-то поддержка, мне невольно хотелось подбежать и подстраховать их. Но чем больше проходило времени, тем спокойнее мне становилось», — сказал Кацалапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.