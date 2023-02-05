«Справедливо». Тарасова — о решении не признавать Щербакову самым ценным фигуристом года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что российская фигуристка Анна Щербакова не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

Напомним, победителем в указанной номинации стал американский одиночник Нэйтан Чен. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

«Считаю, что премию вручили справедливо. Чен заслужил эту награду. Нейтан сделал очень многое для спорта, много побеждал. Катается он просто изумительно, да и подольше уже, чем Щербакова. Заслуг у него тоже побольше, чем у Ани. Никакой провокации тут не вижу — всё чисто. Не всегда же, когда российские спортсмены не побеждают, есть провокация», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.