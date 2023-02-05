Свищёв — о премии ISU: всё, что связано с российским спортом, сегодня пытаются уничтожить

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о том, что российская фигуристка Анна Щербакова не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

Напомним, победителем в указанной номинации стал американский одиночник Нэйтан Чен. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

«Честно говоря, в сегодняшних условиях то, что её включили в номинанты, уже было удивительным. Всё, что связано с российским спортом, сегодня пытаются уничтожить — все наши достижения, все наши победы. Профессионалы в спорте прекрасно понимают, но боятся заступиться за наших спортсменов, так что ничего удивительного. Мы любим, мы понимаем и знаем, кто звезда, Аня — олимпийская чемпионка, этого звания её не лишит ни одна премия, ни одно голосование», — сказал Свищёв в интервью ТАСС.