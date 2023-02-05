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Фигурное катание, премия ISU Skating Awards, Анна Щербакова — номинант, Самый ценный фигурист, лайв, онлайн, трансляция

Щербакова претендует на международную премию. Сегодня наконец огласят победителя! LIVE
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
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Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка из России представлена в номинации «Самый ценный фигурист».

5 января в Цюрихе состоится торжественное вручение престижной международной премии ISU Skating Awards. Несмотря на запрет российским фигуристам участвовать в соревнованиях за пределами страны, здесь про нас не забыли: действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист».

Её соперники — чемпион Пекина в мужском одиночном катании Нэйтан Чен (Америка) и великие танцоры из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые также праздновали на китайских Играх победу.

Анна не будет присутствовать на премии лично, и некоторые инсайдеры уже огласили информацию о том, что она не получит почётный приз. Но позже ISU выпустил релиз о том, что россиянка не приглашена из соображений безопасности. Поэтому верим, что всё ещё возможно!

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Следи за ходом церемонии вместе с «Чемпионатом».

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Участие в премии ISU Skating Awards лишь одной нашей фигуристки — ужасная несправедливость. Именно поэтому мы запустили альтернативную премию, где представлены как российские, так и зарубежные спортсмены. Вы ещё успеете проголосовать за своих фаворитов!

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10:29 Дарья Кирюхина

Однако не стоит сильно расстраиваться, что Ане не позволили приехать на вручение премии. Возможно, она присоединится к мероприятию онлайн.


«Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своём заседании в октябре 2022 года. Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ.

Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально», — заявили ТАСС в пресс-службе ISU.
10:25 Дарья Кирюхина

Конечно, очень жаль, что Анну Щербакову не пригласили на церемонию в Цюрих. Российская сторона уверена, что смогла бы обеспечить безопасность спортсменке. Например, отправить вместе с ней телохранителя.

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10:19 Дарья Кирюхина

Добрый день, дорогие болельщики! Сегодня мы с нетерпением ждём старта церемонии награждения международной премии ISU Skating Awards и болеем за Анну Щербакову. Самое время — вспомнить о заслугах олимпийской чемпионки и безграничной любви её болельщиков.

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