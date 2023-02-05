Щербакова претендует на международную премию. Сегодня наконец огласят победителя! LIVE

5 января в Цюрихе состоится торжественное вручение престижной международной премии ISU Skating Awards. Несмотря на запрет российским фигуристам участвовать в соревнованиях за пределами страны, здесь про нас не забыли: действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист».

Её соперники — чемпион Пекина в мужском одиночном катании Нэйтан Чен (Америка) и великие танцоры из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые также праздновали на китайских Играх победу.

Анна не будет присутствовать на премии лично, и некоторые инсайдеры уже огласили информацию о том, что она не получит почётный приз. Но позже ISU выпустил релиз о том, что россиянка не приглашена из соображений безопасности. Поэтому верим, что всё ещё возможно!

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