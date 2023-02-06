Тарасова ответила на вопрос о состоянии Костомарова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
«Ничего нового про Романа сказать не могу, нет информации. Его состояние остается таким же, как в последние дни? Да», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Костомарову грозит ампутация левой ноги. Врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. В реанимации Роман был одновременно подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Как только состояние спортсмена начало улучшаться, его отключили от ЭКМО. Роман в сознании и общается с родными и врачами.
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