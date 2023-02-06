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Лутфуллин: Загитова очень сильно поддерживала на Кубке Первого, большое спасибо ей

Лутфуллин: Загитова очень сильно поддерживала на Кубке Первого, большое спасибо ей
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о выступлении на Кубке Первого канала.

«Алина Загитова очень сильно поддерживала всех нас. Было видно, как она переживает. Большое спасибо ей. Я никогда не был в такой большой команде, как на Кубке Первого, да ещё и со спортсменами из разных городов. В первый день было немного неловко, а дальше все стали общаться и друг друга поддерживать.

Кубок Первого канала — это турнир или шоу? На самом деле и то и другое. Это соревнование, потому что нужно набирать баллы, обыгрывать другую команду, серьёзно готовиться и показывать своё лучшее катание. В то же время это шоу, потому что перед нами стоит задача подарить зрителям эмоции», – приводит слова Литфуллина «БИЗНЕС Online».

Загитова чётко разграничивает спорт и шоу. Это триггер, приобретённый после победы на ОИ Загитова чётко разграничивает спорт и шоу. Это триггер, приобретённый после победы на ОИ
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