Пётр Гуменник приступил к тренировкам после болезни

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Пётр Гуменник сообщил, что полностью выздоровел и приступил к тренировкам.

«Сегодня вышел на первую тренировку. Со здоровьем всё в порядке, полностью выздоровел, начал подготовку к финалу Гран‑при. Рад, что его перенесли в Питер, это отличное место, люблю выступать в «Юбилейном» — это знакомая мне арена», — цитирует Гуменника «Матч ТВ».

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске, по сумме выступлений в двух программах Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали равное количество баллов (по 295,07). Золотую медаль получил Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе. Борьбу за третье место выиграл Александр Самарин. Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта.