Основатель ISU Skating Awards высказался о номинации на премию Анны Щербаковой

Основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян высказался о номинации на премию российской фигуристки Анны Щербаковой.

«Её фамилия была в списках, ее включили за большие заслуги. А насчет ее продвижения по сетке – здесь вопрос к жюри, на которое я никакого влияния не имел. И я не заметил, чтобы ISU как-то противился номинации Анны. Она попала в номинанты, обоснования для ее включения были серьезные. И никакой внутренней игры тут не было», — приводит слова Закаряна «РИА Новости Спорт».

Анна Щербакова не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист». Победителем в указанной номинации стал американский одиночник Нэйтан Чен. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.