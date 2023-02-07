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Татьяна Тарасова высказала слова поддержки Роману Костомарову

Татьяна Тарасова высказала слова поддержки Роману Костомарову
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

По сообщению СМИ, накануне Костомарову, с 10 января находящемуся в больнице с тяжёлой пневмонией, ампутировали левую стопу из-за развивающейся гангрены.

«Главное, чтобы он был здоров. Рома сильный человек. Конечно, бывает какой-то предел, но он сильный. Надеемся, что справится вместе со всеми нами», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Костомаров долгое время был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения и развитию некроза тканей ног. После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, у него скачет температура. Врачи делают регулярные перевязки и берут анализы.

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