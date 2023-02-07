Глава техкомитета ISU по танцам на льду назвал тему ритм-танца в сезоне-2023/2024

Глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по танцам на льду Шон Ретстатт рассказал, на какую тему планируется ритм-танец в сезоне-2023/2024.

«Мы должны сделать так, чтобы ритм-танец и произвольный танец были непохожими друг на друга. То есть первый должен быть построен вокруг технических требований, и у него должна быть чётко задана тема. В этом году это латина, в прошлом сезоне у нас были уличные танцы. А вот в произвольном танце вы свободны делать то, что хотите – от песен Леди Гаги до классических композиций.

Темой следующего ритм-танца мы думаем объявить музыку 80-х. Это целое десятилетие классной музыки – весёлой и танцевальной, публике должно это особенно понравиться. Чтобы трибуны подпевали? Да, именно, ха-ха. В общем, мы постараемся сделать так, чтобы у ритм-танца было лицо – и чтобы зрители не чувствовали себя чужими на этом празднике», — приводит слова Ретстатта Sports.ru.