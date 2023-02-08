Ксения Синицына приступила к тренировкам после травмы, но с ограничениями

Хореограф Мария Касумова сообщила, что фигуристка Ксения Синицына приступила к тренировкам после травмы, однако пока ей нельзя выполнять сложные элементы.

Синицына вошла в топ-8 на чемпионате России – 2023 и попала в заявку для участия в Кубке Первого канала, который прошёл с 21 по 22 января в Москве. Однако Ксения пропустила соревнования из-за стрессового перелома.

«Ксения вышла на лёд, но к полноценным тренировкам приступать нельзя по медицинским показаниям. Она скользит по 30 минут в день и ходит в зал», — приводит слова Касумовой ТАСС.

18-летняя Синицына – серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года. В сезоне-2022/2023 Ксения стала бронзовым призёром этапа Гран-при России в Казани и остановилась в шаге от пьедестала на этапе в Перми. На чемпионате страны фигуристка заняла восьмое место.