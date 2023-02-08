Бронзовый призёр чемпионата мира – 2016 российская фигуристка Анна Погорилая с отличием защитила магистерскую диссертацию. Анна училась в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Фото: Личный архив Анны Погорилой

«Пока всё! Эта была маленькая жизнь. Я почувствовала, каково это, когда ты учишься и не бежишь после на тренировку. 2,5 года пролетели как одно мгновение. Ощущение, будто только вчера мы поступили на первый курс. Это был прекрасный опыт, и я действительно получила много полезных знаний. Это полностью заслуга преподавателей!!!» — написала Погорилая в соцсетях.

Фото: Личный архив Анны Погорилой

22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017.