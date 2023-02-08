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«Держись, боец!» Александр Жулин поздравил Романа Костомарова с днём рождения

«Держись, боец!» Александр Жулин поздравил Романа Костомарова с днём рождения
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Тренер Александр Жулин, под руководством которого дуэт Татьяна Навка и Роман Костомаров выиграл Олимпийские игры — 2006 в танцах на льду, поздравил фигуриста с днём рождения. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.

«Рома, мы не перестаём за тебя молиться и верим, что ты скоро поправишься! Держись, боец! С днём рождения!

И, как правильно написала Оксана Домнина, мы все сейчас можем помочь только позитивными мыслями и поддержкой! Будем ждать новостей, и я надеюсь и верю, что они прозвучат уже из уст самого Романа!» — написал Жулин в соцсетях.

Фото: Личный архив Александра Жулина

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.

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