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Тренер рассказал, как Базин отреагировал на появление в группе Хаврониной и Нарижного

Тренер рассказал, как Базин отреагировал на появление в группе Хаврониной и Нарижного
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Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под руководством которого занимаются чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, рассказал, как его ученики отреагировали на появление в группе нового дуэта – Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

Отметим, что ещё в начале текущего сезона Хавронина выступала в паре с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Аннабель Морозов.

«Думаю, для обеих пар будет определённая мотивация. И Лиза с Егором отреагировали на это очень позитивно. Как Егор выразился — конечно, одним скучновато. Скучновато в плане что никто не подталкивает сзади. Им и нужно было что-то такого плана, какое-то дополнительное «шило», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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