Тренер рассказал, как Базин отреагировал на появление в группе Хаврониной и Нарижного
Поделиться
Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под руководством которого занимаются чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, рассказал, как его ученики отреагировали на появление в группе нового дуэта – Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.
Отметим, что ещё в начале текущего сезона Хавронина выступала в паре с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Аннабель Морозов.
«Думаю, для обеих пар будет определённая мотивация. И Лиза с Егором отреагировали на это очень позитивно. Как Егор выразился — конечно, одним скучновато. Скучновато в плане что никто не подталкивает сзади. Им и нужно было что-то такого плана, какое-то дополнительное «шило», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
17:52
-
17:29
-
17:27
-
17:06
-
17:02
-
16:56
-
16:56
-
16:37
-
16:37
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
14:10
-
13:44
-
13:37
-
13:27
-
13:14
-
12:22
-
12:14
-
11:54
-
11:09
-
10:30
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:58
-
07:08
-
00:11
- 7 февраля 2023
-
23:38
-
22:29
-
22:00
-
21:00
Партнерский контент