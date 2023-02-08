Донохью — о медалях ОИ-2022 в командах: это умаляет целостность олимпийских ценностей

Американский фигурист Закари Донохью, выступающий в танцах на льду в паре с Мэдисон Хаббелл, высказался о не полученных спустя год медалях олимпийского командного турнира Игр-2022. Сборная США заняла второе место.

«Мы были одеты в праздничную одежду для награждения и в комнате ждали автобус до места проведения награждения. И вдруг нам говорят, что церемония отменена. Мы посмеялись, так как думали, что это шутка. Потом мы были возмущены и просто не верили.

Олимпиада представляет собой что-то особенное. Это нейтральное игровое поле спортсменов. Они приходят и заявляют о своей тяжёлой работе, преданности делу, о своей решимости и твёрдости, а также о своей спортивной честности.

Решение, отложенное на такое долгое время, действительно умаляет целостность олимпийского имиджа и олимпийских ценностей. И я думаю, что это не очень честно. Это цель большинства спортсменов, для этого они каждый день тренируются, правильно питаются, восстанавливаются.



Все разговоры занимают гораздо больше времени, чем просто одна церемония награждения. Речь идёт о том, как мир относится к спорту и как мир смотрит на мир, в частности, на фигурное катание. И это то, что действительно находится под угрозой», — приводит слова Донохью NRP.