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Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде-2022: как это было, медали не вручили из-за допинга Валиевой

Год назад наши фигуристы выиграли олимпийский командник. Медали пока так и не отдали
Дарья Кирюхина
Российские фигуристы выиграли командный турнир
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Валиева и Кондратюк даже получили признание от знаменитых актёров!

Ровно год назад — 7 февраля 2022 года — российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов превзошли ближайших соперников-американцев на девять баллов и стали олимпийскими чемпионами.

Уставшие после долгих соревнований, но очень счастливые, наши ребята дружно взлетели на высшую ступень пьедестала и помахали оттуда милейшими Бин Дунь Дунями.

Тогда они ещё не знали, что никакого золота в ближайшее время не получат. И даже годовщину своего триумфа будут отмечать без медалей. Однако отсутствие наград на руках не отменяет главного: наша команда была лучшей на Олимпиаде. И как они победили, невозможно забыть.

#МыРусскиеСНамиМарк

Мужчины-одиночники в командном турнире стартовали первыми, и Марк Кондратюк испытывал особенно сильное давление. Никто не ожидал от 18-летнего парня равной борьбы с опытными соперниками, а он взял третье место в короткой программе и второе — в произвольной. О таких результатах у нас не осмеливались даже мечтать. Два чистых проката и невероятная харизма Марка прославили его на весь мир и порвали соцсети.

«Внутри какой-то пожар, причём этот пожар невозможно потушить! Это харизма, которой он окутал, именно его харизма. Какое же это счастье сейчас наблюдать абсолютно чистейшее катание в исполнении Марка Кондратюка», — говорил Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После произвольной мужчин на первое место в трендах русскоязычного «Твиттера» вышел хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Знаменитый актёр Бен Стиллер подхватил эту волну и на той же интернет-площадке выразил уважение Кондратюку: «Респект русскому фигуристу, который зажёг с программой «Иисус Христос — суперзвезда». А Алёна Косторная настолько впечатлилась выступлением коллеги и друга, что назвала его «султаном наших сердец».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам же Марк все поздравления принимал очень скромно.

«Не чувствую себя героем, чувствую частью команды. Человеком, который справился. И сделал почти максимум из того, что может на сегодняшний момент», — делился Марк Кондратюк с «Чемпионатом».

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Галлямов предотвратил катастрофу, а Кацалапов заступился за партнёршу

За спортивную пару Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и танцевальный дуэт Виктории Синициной/Никиты Кацалапова в основном все были спокойны. Абсолютные лидеры сборной в своих видах, они ожидаемо отлично показали себя в командных соревнованиях, но без нервов всё же не обошлось.

Круто откатав почти всю произвольную, Настя и Саша неожиданно сорвали выход с последней поддержки. Поддержки вниз головой! Зрители на арене и у экранов в ужасе ахнули. К счастью, Галлямов молниеносно подстраховал партнёршу и предотвратил катастрофу. На лёд они упали вместе и, конечно, больно ударились. Но самого страшного удалось избежать, а высокий уровень мастерства обеспечил им первое место, несмотря на ошибку.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Виктории Синициной и Никиты Кацалапова состязания в команде тоже прошли не так гладко, как все ожидали. На разминке перед ритм-танцем им не уступили дорогу конкуренты из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Произошло неприятное столкновение. Очень неприятное, потому что Закари задел Викторию за ягодицы. Никита, естественно, вспыхнул и высказал обидчику претензии.

Возможно, этот инцидент сбил настрой Никиты на ритм-танец, и поэтому он допустил ошибку. На первое место судьи поставили американцев. Кацалапов, правда, назвал причиной ошибки попадание в след от конька и намеревался взять реванш в произвольном танце.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лидерство, увы, арбитры снова отдали американским спортсменам — вышедшим на замену Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. Но чувственное эмоциональное катание Вики с Никитой в тот день для нас было лучшим.

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«Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок»

Камила Валиева стала джокером команды России. Фигуристкам из других сборных бесполезно было с ней бороться. Кристально-чистая короткая программа «In memoriam» покорила всю планету. Камила идеально выполнила каждый элемент в постановке и растрогала своим невероятным талантом миллионы людей.

«Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — восхитился Валивой голливудский актёр Алек Болдуин в «Твиттере».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Произвольная «Болеро» Камилы закрывала турнир. Она не смогла откатать её так же безупречно, но единственное падение с квада не испортило впечатления. Недосягаемый уровень фигуристки оглушал и даже страшил: то, что она делала на льду, переворачивало сознание. Как ей удалось совместить запредельную сложность с лёгкостью балетных движений? Спорт и искусство слились в ней воедино.

Между прочим, идти на максимальный контент в произвольной Камиле не было необходимости. Наша команда досрочно обеспечила себе победу. Но зато она вошла в историю Олимпийских игр как первая женщина, выполнившая на них четверной прыжок. А ещё принесла максимальные 10 очков в оба соревновательных дня одиночниц. Абсолютный максимум.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Увидеть триумф Камилы успел и Даниил Глейхенгауз. Из-за положительного теста на коронавирус он долго не мог вылететь в Пекин и почти полностью пропустил командные соревнования. Тем не менее хореограф Тутберидзе всё-таки успел на них засветиться и отпраздновать со всеми победу. На оглашении баллов Камилы Даниил вместе со всей командой принял финальную позу из её «Болеро».

«Говорила маме, что моя мечта — выиграть Олимпиаду. И она сбылась», — призналась Камила на пресс-конференции по итогам командного турнира.

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Олимпийские чемпионы по праву

Сейчас кажется, что Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов совсем недавно дружно стояли на первой ступени пьедестала и держали в руках мимимишных Бин Дунь Дуней — очаровательных игрушечных панд, ставших символом Олимпиады в Пекине. На самом же деле с тех пор прошёл целый год.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К сожалению, золотые медали наши фигуристы до сих пор не получили: после оправдания со стороны РУСАДА Камилу Валиеву ждут международные разбирательства. Но на данный момент эти ребята — олимпийские чемпионы, и мы гордимся каждым из них.

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