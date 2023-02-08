Американский фигурист: я смотрел на обновления дела Валиевой и думал: «Боже, я жду медаль»

Американский фигурист Закари Донохью, выступающий в танцах на льду в паре с Мэдисон Хаббелл, признался, что иногда забывает о том, что он ждёт серебряную медаль Олимпийских игр 2022 года, которую он заработал в командных соревнованиях.

«Честно говоря, было несколько раз, когда я смотрел на обновления по делу Валиевой и думал: «Боже мой, я забыл, что жду медаль». Прошло так много времени», — приводит слова Донохью NRP.

Олимпийские медали фигуристам до сих пор не вручены, так как на следующий день после завершения соревнования стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой, сданная 25 декабря 2021 года на чемпионате России, оказалась положительной. Началось расследование. Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Валиеву, аннулировав только её результат, показанный на первенстве страны. Однако дело передано в CAS.