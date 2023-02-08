«Борись! Ты справишься со всем!» Ирина Слуцкая обратилась к Роману Костомарову

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая обратилась к фигуристу Роману Костомарову, который почти месяц находится в реанимации. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.

«Борись! Живи! Ромка, вперёд. Ты справишься со всем!» — написала Ирина Слуцкая в своих социальных сетях.

10 января Роман Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.